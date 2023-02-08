Умер тренер, приведший сборную Хорватии к бронзе ЧМ-1998

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной Хорватии по футболу Мирослав Блажевич скончался в среду в возрасте 87 лет, сообщается на сайте Хорватского футбольного союза.

Блажевич возглавил сборную страны в 1994 году, вывел ее на чемпионат Европы-1996. Там национальная команда Хорватии дошла до четвертьфинала. Затем она завоевала путевку на ЧМ-1998, который стал для нее дебютным в истории сборной. Здесь сборная Хорватии стала бронзовым призером.

Также Блажевич работал в европейских и азиатских клубах. В частности, при нем загребское "Динамо" выигрывало чемпионат Югославии, а затем - чемпионат Хорватии; "Грассхоперс" стал победителем чемпионата Швейцарии, "Сьон" - розыгрыша Кубка Швейцарии.