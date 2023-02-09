Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в 1/4 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв во втором круге Джил Тайхман из Швейцарии.

Результат противостояния - 1:6, 6:0, 6:2 в пользу россиянки, которая в рейтинге Женской теннисной Ассоциации (WTA) занимает восьмое место. Тайхман находится на 28-й строчке.

В четвертьфинале Касаткина встретится с китаянкой Чжэн Циньвэн (29-й номер рейтинга).

Соревнования в ОАЭ Mubadala Abu Dhabi Open-2023 относятся к категории WTA-500 и имеют призовой фонд свыше 780 тыс. долларов. Победительница получит более 120 тыс. долларов и 470 очков в зачет рейтинга WTA.

Первой и единственной чемпионкой турнира в Абу-Даби является белоруска Арина Соболенко, которая выиграла его в 2021 году, нанеся в финале поражение россиянке Веронике Кудерметовой. В 2022 году Mubadala Abu Dhabi Open не проводился. В 2023 году он вернулся взамен петербургского St. Petersburg Ladies Trophy.