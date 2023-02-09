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ЦСКА обыграл "Авангард" в КХЛ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение омскому "Авангарду".

Результат встречи - 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу ЦСКА.

В основное время на 12-й минуте гол провел нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. Минимальное преимущество армейцев продержалось до конца третьего периода, когда на 59-й минуте форвард омичей Арсений Грицюк забросил ответную шайбу. В дополнительное время победу ЦСКА принес нападающий Максим Мамин.

В Западной конференции КХЛ ЦСКА поднялся на второе место, набрав 84 очка. "Авангард" на "Востоке" идет пятым (73).

хоккей КХЛ
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