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Гаджимагомедов заявил о серьезном настрое на второй бой с Савицким

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Серебряный призер Олимпиады-2020, победитель Европейских игр-2019 по боксу Муслим Гаджимагомедов заявил, что серьезно настроен на бой против своего соотечественника Дениса Савицкого.

СпортРоссиянин Гаджимагомедов 21 февраля проведет второй бой на профессиональном рингеРоссиянин Гаджимагомедов 21 февраля проведет второй бой на профессиональном рингеЧитать подробнее

"Еще до Марокко (здесь прошел международный турнир на призы короля Марокко Мухаммеда VI – ИФ) знал, что буду боксировать 21 февраля. На том турнире я провёл два поединка, у меня есть время на подготовку, и к самому поединку на следующей неделе я буду в форме", - приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.

"Что касается Дениса Савицкого… У меня есть представление, что это за соперник. Неплохой боксер, идет без поражений. Я серьезно настроен на этот поединок. Я уже в форме, нужно просто сделать вес. Ну а далее постараться порадовать зрителей красивым боксом", - отметил Гаджимагомедов.

Поединок против Савицкого будет вторым боем Гаджимагомедова на профессиональном ринге. В декабре 2021 года он во втором раунде нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля.

"Перестраиваться с олимпийского на профессиональный бокс не так уже тяжело. Считаю, что можно совмещать", - выразил мнение спортсмен.

В Марокко Гаджимагомедов завоевал бронзовую медаль, в полуфинале уступив кубинцу Хулио Ла Крусу, с которым встречался в финале Олимпийских игр в Токио.

"Турнир в Марокко сложился не так удачно для меня. Снова проиграл Ла Крусу. Думаю, мы еще до чемпионата мира с ним встретимся, сделаем выводы и исправим все ошибки. Скорее всего, мы встретимся с ним 10 марта в ОАЭ", - сказал россиянин.

Что касается Савицкого, он дебютировал на профессиональном ринге осенью 2018 года, первый его бой завершился вничью. После этого он выиграл семь боев (пять - нокаутом), не потерпев ни одного поражения.

Шестираундовый поединок в первом тяжелом весе Гаджимагомедов – Савицкий пройдет 21 февраля в УСК "Крылья Советов" и возглавит вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

бокс Муслим Гаджимагомедов
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