Гаджимагомедов заявил о серьезном настрое на второй бой с Савицким

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Серебряный призер Олимпиады-2020, победитель Европейских игр-2019 по боксу Муслим Гаджимагомедов заявил, что серьезно настроен на бой против своего соотечественника Дениса Савицкого.

"Еще до Марокко (здесь прошел международный турнир на призы короля Марокко Мухаммеда VI – ИФ) знал, что буду боксировать 21 февраля. На том турнире я провёл два поединка, у меня есть время на подготовку, и к самому поединку на следующей неделе я буду в форме", - приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.

"Что касается Дениса Савицкого… У меня есть представление, что это за соперник. Неплохой боксер, идет без поражений. Я серьезно настроен на этот поединок. Я уже в форме, нужно просто сделать вес. Ну а далее постараться порадовать зрителей красивым боксом", - отметил Гаджимагомедов.

Поединок против Савицкого будет вторым боем Гаджимагомедова на профессиональном ринге. В декабре 2021 года он во втором раунде нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля.

"Перестраиваться с олимпийского на профессиональный бокс не так уже тяжело. Считаю, что можно совмещать", - выразил мнение спортсмен.

В Марокко Гаджимагомедов завоевал бронзовую медаль, в полуфинале уступив кубинцу Хулио Ла Крусу, с которым встречался в финале Олимпийских игр в Токио.

"Турнир в Марокко сложился не так удачно для меня. Снова проиграл Ла Крусу. Думаю, мы еще до чемпионата мира с ним встретимся, сделаем выводы и исправим все ошибки. Скорее всего, мы встретимся с ним 10 марта в ОАЭ", - сказал россиянин.

Что касается Савицкого, он дебютировал на профессиональном ринге осенью 2018 года, первый его бой завершился вничью. После этого он выиграл семь боев (пять - нокаутом), не потерпев ни одного поражения.

Шестираундовый поединок в первом тяжелом весе Гаджимагомедов – Савицкий пройдет 21 февраля в УСК "Крылья Советов" и возглавит вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.