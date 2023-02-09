Россиянин Гаджимагомедов 21 февраля проведет второй бой на профессиональном ринге

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европейских игр российский боксер Муслим Гаджимагомедов в Москве проведет второй поединок на профессиональном ринге, сообщили "Интерфаксу" организаторы боя.

Соперником Гаджимагомедова будет еще один россиянин Денис Савицкий.

Шестираундовый поединок в первом тяжелом весе пройдет 21 февраля в УСК "Крылья Советов" и возглавит вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Гаджимагомедов дебютировал по профессионалам в декабре 2021 года, когда уже во втором раунде нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля. Летом 2022 года, восстановившись после травмы, выиграл в составе сборной России "Интерконтинентальный Кубок". В октябре стал четырехкратным чемпионом России.

Савицкий дебютировал на профессиональном ринге осенью 2018 года, первый его бой завершился вничью. После этого он выиграл семь боев (пять - нокаутом), не потерпев ни одного поражения.

В со-главном событии шоу 21 февраля выступающий в первом среднем весе Юрий Осипов встретится с дебютантом из Кубы Линиером Гонсалесом. Максим Чернышев проведет бой во втором легчайшем весе с Павлом Гунченко.

В рамках боксерского вечера в Москве будет разыгран пояс чемпионки России во втором полулёгком весе в поединке между Александрой Ординой и Юлией Куценко. На профессиональном ринге дебютирует пятикратная чемпионка страны, участница Олимпийских игр-2016 Ярослава Якушина, она проведет поединок с Луизой Давыдовой.

Также на ринг в этот вечер выйдет Артур Субханкулов, но соперник российского боксера будет объявлен позднее.

Шоу (начало - 19:00 мск) в прямом эфире будет показано на "Матч ТВ".