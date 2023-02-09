Поиск

Россиянин Гаджимагомедов 21 февраля проведет второй бой на профессиональном ринге

Россиянин Гаджимагомедов 21 февраля проведет второй бой на профессиональном ринге
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европейских игр российский боксер Муслим Гаджимагомедов в Москве проведет второй поединок на профессиональном ринге, сообщили "Интерфаксу" организаторы боя.

Соперником Гаджимагомедова будет еще один россиянин Денис Савицкий.

Шестираундовый поединок в первом тяжелом весе пройдет 21 февраля в УСК "Крылья Советов" и возглавит вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

СпортТеперь дорога на ЧМ. В Чите завершился чемпионат России по боксуТеперь дорога на ЧМ. В Чите завершился чемпионат России по боксуЧитать подробнее

Гаджимагомедов дебютировал по профессионалам в декабре 2021 года, когда уже во втором раунде нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля. Летом 2022 года, восстановившись после травмы, выиграл в составе сборной России "Интерконтинентальный Кубок". В октябре стал четырехкратным чемпионом России.

Савицкий дебютировал на профессиональном ринге осенью 2018 года, первый его бой завершился вничью. После этого он выиграл семь боев (пять - нокаутом), не потерпев ни одного поражения.

В со-главном событии шоу 21 февраля выступающий в первом среднем весе Юрий Осипов встретится с дебютантом из Кубы Линиером Гонсалесом. Максим Чернышев проведет бой во втором легчайшем весе с Павлом Гунченко.

В рамках боксерского вечера в Москве будет разыгран пояс чемпионки России во втором полулёгком весе в поединке между Александрой Ординой и Юлией Куценко. На профессиональном ринге дебютирует пятикратная чемпионка страны, участница Олимпийских игр-2016 Ярослава Якушина, она проведет поединок с Луизой Давыдовой.

Также на ринг в этот вечер выйдет Артур Субханкулов, но соперник российского боксера будет объявлен позднее.

Шоу (начало - 19:00 мск) в прямом эфире будет показано на "Матч ТВ".

бокс Муслим Гаджимагомедов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЧМ-2025 по водным видам спорта перенесен из Казани в Сингапур

ЧМ-2025 по водным видам спорта перенесен из Казани в Сингапур

Сборная США решила бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян под флагом РФ

Дзюба и Смольников стали игроками "Локомотива"

Дзюба и Смольников стали игроками "Локомотива"

Александр Кержаков возглавил кипрскую "Кармиотиссу"

Александр Кержаков возглавил кипрскую "Кармиотиссу"

Экс-наставник "Спартака" Тедеско возглавил сборную Бельгии

Экс-наставник "Спартака" Тедеско возглавил сборную Бельгии

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА

В "Локомотиве" заявили о намерении подписать контракт с Дзюбой

Магнус Карлсен выступил против участия россиян в международных турнирах

Магнус Карлсен выступил против участия россиян в международных турнирах

Синхронистка Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры

Синхронистка Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры
Землетрясение в Турции и Сирии

В Турции после землетрясения отменены все спортивные соревнования

В Турции после землетрясения отменены все спортивные соревнования
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });