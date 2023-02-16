Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Нидерландов Ботика Ван де Зандшульпа во втором круге турнира в Роттердаме.

Результат встречи – 6:2, 6:2.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 11-е место, Ван де Зандшульп – 35-е.

Следующим соперником россиянина будет восьмая ракетка мира и действующий победитель турнира канадец Феликс Оже-Альяссим.

Медведев остался единственным российским участником турнира. Его соотечественник Андрей Рублев (№5 в рейтинге ATP) не смог преодолеть барьер первого круга.

Соревнование в Роттердаме входит в серию турниров категории ATP 500, оно проводится с 1972 года. Из россиян его выигрывали Евгений Кафельников (1999), Михаил Южный (2007), Андрей Рублев (2021). Чаще всех – три раза – титулы здесь завоевывал швейцарец Роджер Федерер (2005, 2012, 2018).

Призовой фонд турнира в Роттердаме в 2023 году составляет 2,07 млн евро.