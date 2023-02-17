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Кудерметова проиграла первой ракетке мира Свентек в полуфинале турнира в Дохе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова в 1/2 финала турнира Женской теннисной Ассоциации (WTA), проходящего в пятницу в Дохе (Катар), уступила Иге Свентек из Польши.

Поединок завершился со счетом 6:0, 6:1 в пользу первой ракетки мира. Кудерметова занимает 11-е место в рейтинге WTA.

Свентек победила в Дохе в 2022 году. В финале она встретится с Джессикой Пегула из США (4-й номер рейтинга).

Больше представительниц России на турнире не осталось. Ранее из борьбы выбыли Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (18) и Дарья Касаткина (8).

Соревнования Qatar TotalEnergies Open-2023 относятся к категории WTA-500 и имеют призовой фонд свыше $780 тыс. Победительница получит более $120 тыс. и 470 очков в зачет рейтинга WTA.

Вероника Кудерметова Ига Свентек теннис
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