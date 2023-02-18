Футболиста Кристиана Атсу нашли мертвым под завалами в турецкой Антакье

Фото: Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Тело 31-летнего футболиста турецкой команды "Хатайспор" Кристиана Атсу нашли под завалами в турецком городе Антакья, пострадавшем в результате землетрясения.

О гибели спортсмена сообщил его агент в твиттере в субботу.

Ранее 7 февраля издание Millyet сообщало, что Атсу нашли живым и он был доставлен в больницу. На следующий день агент футболиста заявил, что его местонахождение все еще не установлено.

Экс-футболист сборной Ганы Атсу провел клубную карьеру в португальских клубах "Порту" (стал чемпионом и обладателем Суперкубка Португалии), "Риу Аве", английских "Челси", "Эвертоне", "Борнмуте", "Ньюкасле". Также играл в нидерландском "Витессе", испанской "Малаге", саудовском "Аль-Раеде".

В ночь на 6 февраля в Турции и Сирии было зафиксировано разрушительное землетрясение. По данным на вечер пятницы, на турецкой территории погибли 39 672 человек, в Сирии (по сведениям "Аль-Джазиры") - 5 800 человек.