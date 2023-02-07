Ганского футболиста извлекли живым из-под завалов в Турции

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Футболист турецкой команды "Хатайспор" Кристиан Атсу найден живым под завалами после землетрясения в Турции, сообщает Millyet.

С травмами 31-летний нападающий доставлен в больницу.

Также под завалами оказались спортивный директор клуба Тенер Савут переводчик Эмре Аслан.

5 февраля "Хатайспор" победил дома команду "Касымпаша" со счетом 1:0, автор гола – Кристиан Атсу.

Экс-футболист сборной Ганы Атсу провел клубную карьеру в португальских клубах "Порту" (стал чемпионом и обладателем Суперкубка Португалии), "Риу Аве", английских "Челси", "Эвертон", "Борнмут", "Ньюкасл". Также играл нидерландском "Витессе", испанской "Малаге", саудовском "Аль-Раеде".

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.