Поиск

Ганского футболиста извлекли живым из-под завалов в Турции

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Футболист турецкой команды "Хатайспор" Кристиан Атсу найден живым под завалами после землетрясения в Турции, сообщает Millyet.

С травмами 31-летний нападающий доставлен в больницу.

Также под завалами оказались спортивный директор клуба Тенер Савут переводчик Эмре Аслан.

5 февраля "Хатайспор" победил дома команду "Касымпаша" со счетом 1:0, автор гола – Кристиан Атсу.

Экс-футболист сборной Ганы Атсу провел клубную карьеру в португальских клубах "Порту" (стал чемпионом и обладателем Суперкубка Португалии), "Риу Аве", английских "Челси", "Эвертон", "Борнмут", "Ньюкасл". Также играл нидерландском "Витессе", испанской "Малаге", саудовском "Аль-Раеде".

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Землетрясение в Турции

10
футбол Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Синхронистка Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры

Синхронистка Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры

В Турции после землетрясения отменены все спортивные соревнования

В Турции после землетрясения отменены все спортивные соревнования

Анна Щербакова не смогла выиграть премию ISU в номинации "Самый ценный фигурист"

"Я закончил, спасибо всем". Емельяненко-старший завершил карьеру

"Я закончил, спасибо всем". Емельяненко-старший завершил карьеру

Гришин подал в отставку с поста главного тренера московского ХК "Спартак"

Гришин подал в отставку с поста главного тренера московского ХК "Спартак"

Федор Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в последнем поединке в карьере

Федор Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в последнем поединке в карьере

Чемпион ОИ Батыргазиев победил экс-чемпиона WBA Корралеса

США против участия спортсменов из РФ и Белоруссии на Олимпиаде под флагами своих стран

США против участия спортсменов из РФ и Белоруссии на Олимпиаде под флагами своих стран

"Спартак" по пенальти обыграл "Ростов" в матче Зимнего Кубка РПЛ

МОК назвал преждевременной тему допуска россиян до Олимпиады-2024

МОК назвал преждевременной тему допуска россиян до Олимпиады-2024
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });