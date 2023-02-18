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Медведев вышел в финал турнира ATP-500 в Роттердаме

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в субботу в полуфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды) победил Григора Димитрова из Болгарии.

Результат встречи - 6:1, 6:2 в пользу россиянина, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 11-е место. Димитров находится на 28-й строчке.

Следующим соперником Медведева может стать 14-я ракетка мира итальянец Янник Синнер, если последний нанесет поражение голландцу Таллону Грикспору (61 номер рейтинга).

Соревнование в Роттердаме входит в серию турниров категории ATP-500. Призовой фонд составляет 2,07 млн евро.

Даниил Медведев Григор Димитров теннис
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