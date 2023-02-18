Медведев вышел в финал турнира ATP-500 в Роттердаме
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в субботу в полуфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды) победил Григора Димитрова из Болгарии.
Результат встречи - 6:1, 6:2 в пользу россиянина, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 11-е место. Димитров находится на 28-й строчке.
Следующим соперником Медведева может стать 14-я ракетка мира итальянец Янник Синнер, если последний нанесет поражение голландцу Таллону Грикспору (61 номер рейтинга).
Соревнование в Роттердаме входит в серию турниров категории ATP-500. Призовой фонд составляет 2,07 млн евро.