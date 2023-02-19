Баскетболистка Бриттни Грайнер подписала контракт с "Финикс Меркури"

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России и вернувшаяся в США в результате обмена, подписала контракт с командой "Финикс Меркури".

Как сообщает в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на источники, срок действия контракта - один год.

Права на Грайнер принадлежали "Финикс Меркури", она выступала также за китайские команды, а с 2015 по 2022 год - за УГМК Екатеринбург. В 2014 году стала победительницей женской Национальной баскетбольной ассоциации, будучи игроком "Финикса". В составе сборной США она становилась олимпийской чемпионкой на Олимпиадах 2016 и 2020 годов.

17 февраля 2022 года баскетболистка прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, в багаже у нее обнаружили гашишное масло. Ей предъявили обвинение в незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта, а также их контрабанде в значительном размере. В августе ее приговорили к девяти годам колонии общего режима. В декабре того же года ее обменяли на Виктора Бута, которого в 2012 году американский суд приговорил к 25 годам тюрьмы.