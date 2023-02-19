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Гол Головина помог "Монако" обыграть "Брест" в чемпионате Франции

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Монако" со счетом 2:1 одержал победу над "Брестом" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции.

На 39-й минуте в составе "Монако" гол провел россиянин Александр Головин, на 73-й преимущество этой команды упрочил Мирон Боадю. На 86-й минуте футболист "Бреста" Жереми ле Дуарон сократил отставание.

Для 26-летнего Головина это шестой гол за "Монако" в нынешнем сезоне.

Сейчас "Монако" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Команда на семь баллов отстает от лидирующего "Пари Сен-Жермен". "Брест" - на 16-м месте, 20 очков.

футбол Франция Александр Головин
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