Гол Головина признан лучшим во Франции в январе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник "Монако" россиянин Александр Головин стал автором лучшего гола чемпионата Франции в январе, сообщается на сайте футбольного клуба.

На 55-й минуте домашнего для "Монако" матча чемпионата Франции против "Бреста" Головин нанес точный удар в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, перед этим на замахе обведя одного из игроков.

Игра прошла в рамках 17-го тура чемпионата 1 января, гол Головина оказался единственным: "Монако" победил со счетом 1:0.

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году. На счету 26-летнего россиянина в этом сезоне пять голов и шесть результативных передач.