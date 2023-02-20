Призер юношеского ЧЕ по волейболу Осипов умер в возрасте 20 лет
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российский волейболист Иван Осипов умер на 21-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
"Печальные новости из Краснодарского края. Сегодня скончался бронзовый призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу, участник чемпионата России, 20-летний Иван Осипов", - говорится в сообщении
Сообщается, что шесть дней назад он попал в аварию, все это время находился в коме.
Федерация выражает "искренние соболезнования семье и близким".