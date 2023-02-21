Футболист "Динамо" Захарян заявил, что не собирается переходить в "Галатасарай"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян заявил, что в его планы не входит переход в турецкий "Галатасарай".

"Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в "Галатасарае" по личным причинам", - приводит слова Захаряна "Чемпионат".

Ранее СМИ сообщили о том, что "Динамо" и "Галатасарай" якобы договорились по условиям о переходе 19-летнего футболиста.

Контракт Захаряна с "Динамо" действует до лета 2024 года.

Летом прошлого года к заключению соглашения с Захаряном был английский "Челси", однако сделка сорвалась по юридическим причинам, связанными с санкциями в отношении РФ. Предполагается, что ради перехода Захарян может сменить российское спортивное гражданство на армянское.