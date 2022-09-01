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"Динамо" подтвердило что Захарян не перейдет в "Челси"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян останется в команде, несмотря на предложение со стороны лондонского "Челси", говорится в заявлении московского футбольного клуба.

"(...) по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным. Тем не менее, наш клуб остаётся открытым для предложений, которые устроят "Динамо" и футболиста", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Динамо".

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В клубе подтвердили, что 25 августа в "Динамо" поступило предложение от "Челси" по переходу Захаряна.

"Интерес одного из сильнейших клубов мира к воспитаннику нашей клубной академии является высокой оценкой качества подготовки молодых футболистов "Динамо" и игрового прогресса Арсена", - отмечается в тексте обращения

В "Динамо" отметили, что с "Челси" "шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию".

"На данный момент сторонами принято решение, что Арсен продолжит выступать за "Динамо", - подчеркнули в московском клубе.

Ранее о невозможности перехода футболиста в "Челси" сообщили СМИ.

В текущем сезоне Захарян провел за "Динамо" 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

футбол Динамо Челси Арсен Захкрян
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