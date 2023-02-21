Российская волейболистка-пляжница умерла в возрасте 18 лет после ДТП

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Абрамова, выступавшая в пляжном волейболе, скончалась в результате травм, полученных в ДТП, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

"Сегодня скончалась Екатерина Абрамова. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Кати", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18-летняя пляжница находилась в машине с призером юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Иваном Осиповым, о смерти которого сообщалось 20 февраля.