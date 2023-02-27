Российский теннисист Рублев стартовал с победы на турнире АТР-500 в Дубае
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Андрей Рублев нанес поражение сербу Филипу Краиновичу в стартовом раунде турнира категории АТР-500, проходящего в понедельник в Дубае (ОАЭ).
Результат встречи - 7:5, 6:2 в пользу россиянина. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Рублев занимает шестое место, это наивысшая позиция среди россиян. Краинович находится на 70-й строчке.
Соперником Рублева во втором круге станет испанец Алехандро Давидович-Фокина (29 номер рейтинга).
Призовой фонд соревнований в ОАЭ составляет свыше $2,85 млн.