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Российский теннисист Рублев стартовал с победы на турнире АТР-500 в Дубае

Российский теннисист Рублев стартовал с победы на турнире АТР-500 в Дубае
Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Андрей Рублев нанес поражение сербу Филипу Краиновичу в стартовом раунде турнира категории АТР-500, проходящего в понедельник в Дубае (ОАЭ).

Результат встречи - 7:5, 6:2 в пользу россиянина. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Рублев занимает шестое место, это наивысшая позиция среди россиян. Краинович находится на 70-й строчке.

Соперником Рублева во втором круге станет испанец Алехандро Давидович-Фокина (29 номер рейтинга).

Призовой фонд соревнований в ОАЭ составляет свыше $2,85 млн.

Андрей Рублев теннис
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