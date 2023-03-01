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Умер рекордсмен ЧМ по футболу Жюст Фонтен

Умер рекордсмен ЧМ по футболу Жюст Фонтен
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Франции по футболу Жюст Фонтен скончался в среду на 90-м году жизни, сообщает L"Equipe.

Фонтен – бронзовый призер ЧМ 1958 года. В том турнире футболист забил 13 мячей, что и поныне является рекордом чемпионатов мира.

Будучи игроком, он стал четырехкратным чемпионом Франции и двукратным обладателем Кубка страны в составе "Реймса". Также Фонтен тренировал сборную Франции и, в частности, французские клубы "Пари Сен-Жермен" и "Тулуза".

футбол Франция Жюст Фонтен
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