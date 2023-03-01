Поиск

Матыцин доволен мерами по противодействию санкциям, наложенным на российский спорт

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Меры министерства спорта РФ, направленные на противодействие санкциям на российский спорт, показали свою эффективность, заявил министр спорта Олег Матыцин.

"В 2022 году мы разработали меры по противодействию санкциям, которые (меры) показали свою эффективность", - сказал Матыцин в среду на итоговой коллегии Минспорта РФ в рамках форума "Мы вместе. Спорт" в Москве.

Он рассказал, что в 2022 год был пиковым с точки зрения финансирования спортивной отрасли.

"2022 год был пиковым. Финансирование составило порядка 86 млрд рублей, которые были выделены. Исполнение бюджета составило более 96 %, что превышает на 3,3 процента показатель 2021 года. 2022 год был непростым, мы аккумулировали наши ресурсы и цельно подошли к исполнению бюджета", - рассказал министр.

Форум "Мы вместе. Спорт" проходит с 28 февраля по 1 марта в Гостином дворе в Москве.

Минспорта Олег Матыцин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Умершие знаменитости

Умер рекордсмен ЧМ по футболу Жюст Фонтен

Умер рекордсмен ЧМ по футболу Жюст Фонтен

ЦСКА стал полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России по футболу

Исторический маневр. Федерация шахмат России перешла в Азию

Исторический маневр. Федерация шахмат России перешла в Азию

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

Федерация шахмат России включена в состав Азиатской шахматной федерации

Федерация шахмат России включена в состав Азиатской шахматной федерации

Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА

Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА

"Спартак" победил "Локомотив" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

"Монако" объявил о продлении контракта с Головиным

"Монако" объявил о продлении контракта с Головиным

Российский теннисист Рублев стартовал с победы на турнире АТР-500 в Дубае

Российский теннисист Рублев стартовал с победы на турнире АТР-500 в Дубае

Чемпион России по футболу Жо завершил карьеру

Чемпион России по футболу Жо завершил карьеру
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });