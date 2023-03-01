Матыцин доволен мерами по противодействию санкциям, наложенным на российский спорт

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Меры министерства спорта РФ, направленные на противодействие санкциям на российский спорт, показали свою эффективность, заявил министр спорта Олег Матыцин.

"В 2022 году мы разработали меры по противодействию санкциям, которые (меры) показали свою эффективность", - сказал Матыцин в среду на итоговой коллегии Минспорта РФ в рамках форума "Мы вместе. Спорт" в Москве.

Он рассказал, что в 2022 год был пиковым с точки зрения финансирования спортивной отрасли.

"2022 год был пиковым. Финансирование составило порядка 86 млрд рублей, которые были выделены. Исполнение бюджета составило более 96 %, что превышает на 3,3 процента показатель 2021 года. 2022 год был непростым, мы аккумулировали наши ресурсы и цельно подошли к исполнению бюджета", - рассказал министр.

Форум "Мы вместе. Спорт" проходит с 28 февраля по 1 марта в Гостином дворе в Москве.