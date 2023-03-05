Гендиректор лиги Ural FC связал с психологией поражение Гана от Джонса в титульном бое UFC

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Причины поражения француза Сирила Гана от американца Джона Джонса в поединке за чемпионский пояс UFC в тяжелом весе кроются в изъянах в психологической подготовке, считает генеральный директор лиги Ural FC Радмир Габдуллин.

"Такое ощущение, что Ган вышел на бой с Джонсом психологически неготовым. Ган совсем не настроился на поединок с таким соперником. Сирил вообще ничего не показал. А Джонс в своей манере поймал оппонента на ошибке и не упустил возможность его додавить. Думаю, Гану нужно было работать первым номером, чтобы постараться переломить его психологически. А получилось все наоборот", - сказал Габдуллин, слова которого "Интерфаксу" предоставила пресс-служба Ural FC.

"Джонс как анаконда задушил Гана. Да и у меня сложилось впечатление, что Сирил боялся обидеть или разозлить Джонса, со стороны француза не было давления. А сам Джонс - молодец. Это один из моих любимых спортсменов, за ним я всегда наблюдал. Меня впечатляют его хватка и умение оказывать давление. Джонс за эти годы не растерял свои навыки. Джонс был и остается одним из самых опаснейших бойцов во всем мире", - отметил гендиректор лиги.

Бой на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе завершился в первом раунде.

Это был первый бой Джонса в тяжелом весе. До этого спортсмен из США дважды становился чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Джонс выиграл 27-й бой при одном поражении. Ган проиграл второй поединок при 11 победах.