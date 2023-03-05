Команда России победила Белоруссию в матчевой встрече по боксу

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российские боксеры победили белорусов в международной матчевой встрече боксеров этих стран, прошедшей в Самаре.

Общий счет – 10-2 в пользу команды России.

В составе россиян победы одержали Эдмонд Худоян (весовая категория до 49 кг), Василий Егоров (до 51 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг), Тархан Идигов (до 67 кг), Джамбулат Бижамов (до 75 кг), Евгений Чаплыгин (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг), Алексей Дронов (свыше 92 кг).

Поражения в составе россиян потерпели Игорь Свиридченков (до 71 кг), Савелий Садома (до 80 кг).

Главный тренер российской команды Виктор Фархутдинов заявил о значимости этой матчевой встречи.

"Эта встреча очень важна для нас перед чемпионатом мира. Все поединки дадут плоды для размышлений перед турниром. В Самаре в основном выступят первые номера, на которых мы рассчитываем (на ЧМ) в Ташкенте", - приводит слова Фархутдинова пресс-служба Федерации бокса России.

Поединки прошли в самарском спортивно-концертном комплексе "Ледовый дворец Спорта" и собрали 5 тысяч человек.