Призер ОИ Гаджимагомедов выиграл второй бой на профессиональном ринге

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Муслим Гаджимагомедов одержал победу над своим соотечественником Денисом Савицким на турнире в Москве.

Победа Гаджимагомедова по итогам шестираундового поединка присуждена единогласным решением судей. Соперники представляют первый тяжелый вес.

Бой возглавил вечер профессионального бокса", организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

"Получился очень хороший и конкурентный поединок. Соперник оказался подготовлен намного лучше, чем я думал. После олимпийского турнира в Марокко я неполноценно перестроился на профессиональный ринг. К сожалению, бой носил выставочный характер, и в статистике у меня останется один поединок. Тяжело найти соперника, который будет проводить против меня полноценный профессиональный бой. Спасибо всем, кто пришел на бой или смотрели по телевизору. Мне очень приятно, благодарю каждого", - сказал серебряный призер Олимпиады в Токио Гаджимагомедов по окончании боя.

По словам чемпиона токийских игр Альберта Батыргазиева, присутствовавшего на поединке, Гаджимагомедов показал красивый бокс.

"Муслим технично сработал. Думаю, он хотел прочувствовать дистанцию в шесть раундов, и у него это хорошо получилось. Муслим показал красивый бокс и комбинации. Наверное, многие ждали от него нокаут, потому что в боксе любят досрочные завершения и зрелище", - сказал Батыргазиев.

Первый бой 26-летнего Гаджимагомедова ранее также завершился его победой. В свою очередь, 25-летний Савицкий впервые потерпел поражение, до этого семь боев выиграл.