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ФИФА утвердила новый формат чемпионата мира

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Участники чемпионата мира по футболу-2026 будут разделены на 12 групп по четыре команды в каждой, сообщается на сайте ФИФА.

Новый формат турнира был утвержден перед 73-м конгрессом Международной федерации футбола в Руанде.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также восемь сборных из числа тех, кто займет в своем квартете третье место.

Изначально планировалось разделить на ЧМ-2026 команды на 16 групп по три сборные

Предстоящий чемпионат – он пройдет в Мексике, Канаде и США – будет рекордным по числу участников финальной стадии - 48. С 1998 по 2022 год в турнире играли 32 команды.

футбол ЧМ-2022
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