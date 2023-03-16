Инфантино переизбран на пост главы ФИФА

Фото: Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Действующий президент Международной федерации футбола швейцарец Джанни Инфантино переизбран на новый четырехлетний срок.

Выборы состоялись в четверг в столице Руанды Кигали. 52-летний Инфантино был единственным кандидатом.

"Я хочу поблагодарить мою команду, все члены-ассоциации, тех кто, меня любит, таких немало, и тех, кто меня ненавидит, такие тоже есть. Я всех люблю. Это огромная честь, привилегия и ответственность – быть президентом ФИФА", - сказал глава организации в ходе Конгресса ФИФА, в рамках которого состоялись выборы

"Я тронут вашей поддержкой и обещаю, что продолжу служить ФИФА, футболу, всему миру и каждому члену-ассоциации ФИФА. Я прошу продолжить работать всем вместе для объединения всего мира через футбол", - подчеркнул он.

Инфантино занимает пост руководителя ФИФА с 2016 года, в 2019 году он был переизбран впервые. Его предшественником в этой должности был 87-летний швейцарец Зепп Блаттер, который в декабре 2015 года был отстранен из-за причастности к коррупционному скандалу внутри ФИФА.