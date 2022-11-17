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Инфантино оказался единственным кандидатом на пост президента ФИФА

Инфантино оказался единственным кандидатом на пост президента ФИФА
Фото: Tom Dulat/Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино будет бороться на выборах главы организации на следующий срок на безальтернативной основе, сообщается на сайте ФИФА.

52-летний Инфантино оказался единственным, кто выдвинул свою кандидатуру. Срок подачи заявок истек в ночь на 17 ноября.

Выборы президента федерации пройдут 16 марта 2023 года в Руанде в рамках 73-го Конгресса ФИФА.

Швейцарец возглавил ФИФА в феврале 2016 года, а в июне 2019 года был переизбран на новый срок.

футбол ФИФА Джанни Инфантино
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