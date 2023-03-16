Вратарь "Динамо" Шунин не сыграет за сборную России в марте из-за травмы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин не сможет принять участие в запланированных на март матчах сборной России, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Антон Шунин получил повреждение подлопаточной мышцы на одной из тренировок перед кубковым матчем против "Зенита" (прошел 15 марта - ИФ)", - говорится в сообщении.

"Эта травма не позволит голкиперу принять участие в мартовских матчах национальной команды", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в текущем месяце сборная России по футболу проведет игры против национальных команд Ирана и Ирака.