"Динамо" выбило "Зенит" из розыгрыша Кубка России по футболу
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" победило петербургский "Зенит" в 1/4 финала Пути регионов розыгрыша Кубка России по футболу.
Основное время игры в Санкт-Петербурге завершилось с результатом 1:1. "Динамо" открыло счет уже на 10-й секунде встречи - после удара игрока московского клуба Муми Нгамале мяч залетел в ворота, попав в спину вратаря "Зенита" Александра Васютина, на которого и был записан автогол. "Зенит" сравнял счет благодаря точному удару Зелимхана Бакаева на 36-й минуте.
В серии пенальти точнее оказались игроки московского клуба.
"Динамо" вышло в полуфинал Пути регионов, "Зенит" завершил выступление в текущем розыгрыше Кубка.