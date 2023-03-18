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"Спартак" проиграл "Оренбургу" в 20-м туре РПЛ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" потерпели поражение от соперников из "Оренбурга" в выездном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, состоявшийся в Оренбурге в субботу, завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Юрий Ковалев (17 мин) и Дмитрий Воробьев (23).

В турнирной таблице "Оренбург" поднялся с восьмого на шестое место, набрав 31 очко. "Спартак" идет на второй строчке, имея в активе 40 баллов. Лидирует петербургский "Зенит", у которого 48 очков после 19-ти туров.

футбол РПЛ Спартак Оренбург
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