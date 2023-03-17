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Головин и Миранчук вошли в окончательный состав сборной России на сбор в марте

Головин и Миранчук вошли в окончательный состав сборной России на сбор в марте
Футболист Александр Головин
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с окончательным составом игроков, вызванных на мартовский учебно-тренировочный сбор.

Как сообщает пресс-служба, РФС в список вошли 29 футболистов, включая трех дебютантов – вратаря Ильи Помазуна, защитника Даниила Денисова, полузащитника Данила Пруцева. Ранее сообщалось, что ранее вызванный на сбор вратарь "Динамо" Антон Шунин получил травму и выбыл на некоторое время.

Полный состав вызванных игроков:

Вратари - Александр Селихов ("Спартак", Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сергей Песьяков ("Ростов", Ростов-на-Дону), Илья Помазун ("Урал", Екатеринбург).

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Защитники - Вячеслав Караваев ("Зенит", Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все – "Спартак", Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Артём Макарчук ("Сочи"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара).

Полузащитники - Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – "Локомотив", Москва), Данил Глебов ("Ростов", Ростов-на-Дону), Далер Кузяев ("Зенит", Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов ("Краснодар), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – "Динамо", Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все – "Спартак", Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук ("Торино", Турин), Александр Головин ("Монако").

Нападающие - Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Соболев ("Спартак", Москва), Константин Тюкавин ("Динамо", Москва).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся 19 марта в Новогорске. Ожидается, что в марте сборная страны сыграет в товарищеских матчах с Ираном и Ираком.

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