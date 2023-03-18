СКА второй раз подряд обыграл "Торпедо" в серии 1/4 финала КХЛ
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) победил нижегородское "Торпедо" во втором матче четвертьфинальной серии Континентальной хоккейной лиги.
Игра проходила на домашней Арене СКА и завершилась со счетом 5:4 (2:1, 3:3, 0:0). В составе СКА отличились Василий Глотов (7-я минута), Михаил Воробьев (15), Эмиль Галимов (27), Никита Камалов (32) и Никита Гусев (36). "Торпедо" ответило точными бросками Андрея Белевича (3 и 35), Артема Михеева (27) и Николая Коваленко (40).
Счет в серии - 2:0 в пользу СКА.
Третья игра серии пройдет 20 марта в Нижнем Новгороде.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.