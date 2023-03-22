Поиск

"Нижнему Новгороду" присудили техническое поражение в матче с "Торпедо"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил команде "Нижний Новгород техническое поражение со счетом 0:3 в матче РПЛ против московского "Торпедо", сообщает пресс-службой РФС.

Спорт"Пари НН" и "Торпедо" сыграли вничью в матче РПЛЧитать подробнее

Отмечается, что КДК РФС удовлетворил протест "Торпедо" в связи с участием в составе соперника ранее дисквалифицированного полузащитника Ярослава Михайлова и аннулировал результат игры.

Игра прошла 19 марта в Нижнем Новгороде и завершилась вничью - 1:1. К моменту вынесения вердикта у "Нижнего Новгорода было 20 очков (13-е место в турнирной таблице), у "Торпедо" - 8 (16).

футбол РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Талалаев покинул пост главного тренера "Торпедо"

Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжам

Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжам

Рекордный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от проигрыша аутсайдеру

Рекордный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от проигрыша аутсайдеру

РФС направил 50 млн рублей на внедрение Карты болельщика

РФС направил 50 млн рублей на внедрение Карты болельщика

Экс-футболист молодежной сборной России Тикнизян получил армянский паспорт

Карлос Алькарас возглавил рейтинг ATP после победы над Даниилом Медведевым

Медведев проиграл Алькарасу в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев проиграл Алькарасу в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"

Во Франции работают над защитой Олимпиады от атак с помощью дронов

Головин и Джикия из-за травм не примут участие в мартовских матчах сборной России

Головин и Джикия из-за травм не примут участие в мартовских матчах сборной России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });