"Нижнему Новгороду" присудили техническое поражение в матче с "Торпедо"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил команде "Нижний Новгород техническое поражение со счетом 0:3 в матче РПЛ против московского "Торпедо", сообщает пресс-службой РФС.

Отмечается, что КДК РФС удовлетворил протест "Торпедо" в связи с участием в составе соперника ранее дисквалифицированного полузащитника Ярослава Михайлова и аннулировал результат игры.

Игра прошла 19 марта в Нижнем Новгороде и завершилась вничью - 1:1. К моменту вынесения вердикта у "Нижнего Новгорода было 20 очков (13-е место в турнирной таблице), у "Торпедо" - 8 (16).