"Пари НН" и "Торпедо" сыграли вничью в матче РПЛ
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Пари Нижний Новгород" и московского "Торпедо" не определили победителя в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги.
Игра в Нижнем Новгороде закончилась со счетом 1:1. В составе "Пари НН" отличился Кирилл Гоцук (34-я минута). "Торпедо" ответило точным ударом Хосе Рейны (58).
"Пари НН" занимает 13-е место в таблице, имея в активе 20 очков. "Торпедо" замыкает турнирную таблицу, у команды 8 очков.
В 21-м туре "Торпедо" сыграет с "Ростовом", "Пари НН" - с московским "Локомотивом".