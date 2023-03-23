РФС подтвердил проведение матча Россия - Ирак

Товарищеская игра пройдет в Санкт-Петербурге

Фото: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сборная России проведет товарищескую встречу против команды Ирака 26 апреля в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Национальные сборные России и Ирака сыграют товарищеский матч 26 марта. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнётся в 18:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Прямую трансляцию встречи покажет "Матч ТВ". Билеты на матч, согласно сообщению, "уже поступили в продажу".

Игра станет первой встречей между командами. Сборная Ирака занимает 68 место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В январе 2023 года команда стала победителем Кубка наций Персидского залива, обыграв в финале Оман со счётом 3:2.

Матч Россия - Ирак станет первым домашним матчем россиян с ноября 2021 года, когда в отборочном турнире чемпионата мира был обыгран Кипр.

23 марта команда Валерия Карпина встретится в Тегеране со сборной Ирана.