Сборной России по футболу предложили сыграть с Ираком

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Иракская футбольная ассоциация предложила Российскому футбольному союзу провести товарищеский матч между сборными Ирака и России, сообщает Al Sabaah.

Иракская сторона рассчитывает, что эта встреча пройдет в Багдаде в период с 20 по 28 марта.

Соответствующие предложения также направлены и в футбольные федерации Боливии и Узбекистана.

Осенью 2022 года сборная России провела серию товарищеских матчей – против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0).

Ранее сообщалось, что национальная команда России может провести в Тегеране (22 или 23 марта) матч с Ираном.

В настоящий момент сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА и не может принимать участия в соревнованиях под их эгидой. Между тем, как сообщалось, рассматривается вопрос о переходе Российского футбольного союза в структуру Азиатской конфедерации футбола.