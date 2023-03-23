Иран - Россия. Онлайн
Сборная России по футболу проводит первый матч в 2023 году
Звучит гимн Российской Федерации!
Команды выходят на поле!
Итак, матч Иран - Россия вот-вот начнется!
Бывшего футболиста "Зенита" в составе сборной Ирана нет. А жаль
Состав сборной России!
Репортаж проведу для вас я, Владимир Нардин
Игра пройдет сегодня в Тегеране и начнется в 20:00 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными Ирана и России!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!