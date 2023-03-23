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Иран - Россия. Онлайн

Сборная России по футболу проводит первый матч в 2023 году

Иран - Россия. Онлайн
Фото: Getty Images

Звучит гимн Российской Федерации!

Команды выходят на поле!

Итак, матч Иран - Россия вот-вот начнется!

Бывшего футболиста "Зенита" в составе сборной Ирана нет. А жаль

Состав сборной России!
 

Репортаж проведу для вас я, Владимир Нардин

Игра пройдет сегодня в Тегеране и начнется в 20:00 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными Ирана и России!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Россия Иран
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