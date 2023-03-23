Матыцин осудил решение World Athletics сохранить отстранение россиян от соревнований

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин считает недопустимым решение Совета Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) сохранить отстранение россиян от международных соревнований, которое было наложено по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) из-за ситуации на Украине.

"Тем не менее продолжает действовать отстранение спортсменов от участия в международных соревнованиях. Считаем недопустимыми эти политизированные ограничения, особенно в контексте недавнего выступления Томаса Баха против политического влияния на спорт. Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, а международные федерации должны давать право всем сильнейшим спортсменам в своем виде спорта соревноваться", - сказал Матыцин. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РФ.

Ранее в четверг президент World Athletics Себастьян Коу заявил о решении Совета организации восстановить членство ВФЛА, которое было приостановлено с осени 2015 года на фоне допингового скандала в российском спорте.

Коу также заявил, что Совет принял решение сохранить отстранение россиян и белорусов, наложенное в марте 2022 года после рекомендации МОК.