World Athletics восстановил членство ВФЛА после семилетнего отстранения

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), заявил президент World Athletics Себастьян Коу на пресс-конференции.

"Совет пришел к решению, что есть возможность восстановить ВФЛА после семи лет дисквалификации", - сказал Коу.

ВФЛА должна в своей дальнейшей деятельности соответствовать 35 пунктам, сообщает пресс-служба WA. Условия необходимы для проведения мониторинга, оценки, надзора и помощи ВФЛА от World Athletics, а также призваны "защитить ВФЛА от внешнего давления и попыток повлиять или контролировать ее деятельность".

World Athletics приостановил членство ВФЛА осенью 2015 года после допингового скандала в российском спорте.

Между тем Коу подчеркнул, что российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в отборе на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже из-за санкций, наложенных после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Результат многолетней работы

Усилия ВФЛА, министерства спорта, Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства в Международной легкоатлетической ассоциации были оценены положительно соответствующим решением Совета World Athletics, заявил президент ВФЛА Петр Иванов.

"Многолетняя работа, которую мы проводили, чтобы вернуться во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию, завершена. Сложный, кропотливый труд по восстановлению нашего статуса оценен положительно. В работе принимали участие сотрудники ВФЛА и члены Президиума, наши спортсмены, тренеры, региональные федерации и все, кому небезразлична судьба российской легкой атлетики. В работе участвовали рабочая группа World Athletics, международные эксперты, министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России и РУСАДА", - цитирует пресс-служба ВФЛА Иванова.

"Мы продолжим проводить жесткую антидопинговую политику, чтобы соответствовать всем международным требованиям. Вопросы спортивной и антидопинговой составляющей работы федерации соответствуют международным требованиям, что закреплено сегодня решениями Совета WA", - добавил он.