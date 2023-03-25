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На ЧМ по боксу промахнулись с гимном РФ в честь россиянки

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Организаторы чемпионата мира по боксу среди женщин в Индии на церемонии награждения золотой медалью россиянки Анастасии Демурчян включили фрагмент музыки Петра Чайковского вместо положенного на этот раз гимна РФ.

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов считает инцидент случайным недоразумением, а не намеренным действием.

"Думаю, это не специально, техническая ошибка, по инерции включили. Злого умысла не было, накладка получилась. Хотя заранее, до турнира, показывали нам гимн, уточняя, он ли это", - приводит слова тренера "Матч ТВ".

"Я так понимаю, запись лежала в архиве еще с ЧМ в Сербии, который проводила IBA. Поэтому на автомате поставили. Я стал возмущаться, подошел к руководству, говорю: надо поменять. Они ответили, что это от IBA. В итоге заново провели церемонию награждения", - заявил Муталибов.

В финале соревнования в весовой категории до 70 кг Дамурчян победила представительницу Австралии Фрэнсис Скотт Кайе.

Сборная России выступила на турнире под флагом РФ после допуска ее к международным соревнованиям со стороны Международной ассоциации бокса.

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