"Лед тронулся". Реакция российских боксеров на возвращение в мировой спорт

Алексей Дронов (в синем) и побежденный им Светослав Тетерин в финале чемпионата России-2022 по боксу Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Отечественные боксеры по понятным причинам с воодушевлением восприняли решение Международной ассоциации бокса вернуть россиян и белорусов на международную арену под их флагами и гимнами. Правда, в этом решении был обнаружен и побочный эффект.

"Это был бы тупиковый чемпионат"

Действующие боксеры после новости о решении IBA получили прилив мотивации. В этом "Интерфаксу" признался Алексей Дронов сразу же после выигранного золота (весовая категория – свыше 92 кг) прошедшего недавно в Чите чемпионата России-2022.

"Это известие добавило большое количество мотивации. Потому что этот чемпионат, возможно, стал бы тупиковым, дальнейшего развития на международных стартах бы не было. Но появилась такая хорошая новость", - сказал Дронов.

Экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд похвалил IBA за смелость.

"Прекрасная новость, многие ее встретили с удивлением. Это очень смелый и правильный шаг со стороны IBA. Мы все понимаем, что большую работу провел Умар Назарович (Кремлев, президент IBA - ИФ). Все это говорит о том, что лед тронулся, я бы хотел, чтобы на IBA равнялись международные федерации в других видах спорта", - заявил Дрозд "Интерфаксу".

Олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Лебзяк называет логичным решение IBA

"Наши страны, страны соцлагеря сказали, что без России это (международные турниры) уже не то. То же самое, кстати, можно сказать и про Казахстан, Америку, Кубу: если эти страны не участвуют, и статус этих соревнований падают. Я очень рад, что мы можем участвовать в Европе и мире. Конечно, хотелось бы, чтобы участвовали и на Олимпиаде. Но федерация бокса, Олимпийский комитет России работают над этим вопросом. Думаю, все будет хорошо", - сказал Лебзяк "Интерфаксу".

"Не обращайте внимания на инсинуации"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко уверена, не только в том, что отечественные боксеры теперь будут покорять международные арены, но и в прочности решения IBA.

"Уверяю вас: не обращайте внимания на инсинуации. МОК состоит не из одного человека, это огромное количество людей. Это не один и два человека сели и приняли решение. Это все пять континентов конфедерации, они прислали свои заявления, о том, что хотят вернуть российских боксеров на соревнования. Эти же люди сказали, что нельзя унижать спортсменов, они должны выступать под своим флагом и гимном. Это свыше 130 стран поддержали. Это боксерское сообщество очень мощное крепкое, могущественное", - сказала Кириенко журналистам.

"Спорт остается вне политики. А поскольку сейчас идет передел людей... Если олимпийские игры себя исчерпают появлением непонятных сообществ, недоверие, это мы неприемлем", - подчеркнула руководитель федерации.

Готовы к провокациям

Между тем, пошатнуть позиции IBA попытались шведская и финская федерации бокса, которые, как сообщалось, объявили об отказе делегировать своих спортсменов на турниры с участием россиян. Кириенко заявила, что в России готовы и такой позиции.

"Мы ожидаем различные провокации, гордо несем боксерское имя, бояться ничего не будем. Получаю сообщения: ждем в Словении, в Океании. Везде хотят видеть российских боксеров. Не хотят они (шведы и финны) выступать, пусть не выступают", - заверила Кириенко.

Александр Лебзяк, в свою очередь, считает, что спортивный авторитет шведских и финских боксеров вряд ли потянет на смену решения IBA по россиянам и белорусам.

"Это не самые сильные боксеры, хотя у любой нации есть хорошие спортсмены с боевым характером. Но это не те страны, которые создают конкуренцию в боксе. Может, они в лыжах создают или в биатлоне, например. Но только не в боксе. Все-таки Россия намного сильнее и опытнее чем Швеция и Финляндия", - сказал Лебзяк "Интерфаксу".

"Решение не усилит позиции IBA"

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, между тем, напомнил о проблемах, связанных с претензиями Международного олимпийского комитета к управлению IBA, что грозит исключения бокса из олимпийской программы.

"С одной стороны нет дыма без огня, МОК предъявляет какие-то требования Международной ассоциации бокса. Я думаю, что эта новость (о снятии санкций с российских и белорусских боксеров) не усилит позиции IBA в этом вопросе. Решения могут быть разные, особенно с учетом того, что на Олимпиаде в Токио IBA не была допущена к организации боксерских соревнований", - сказал Тищенко журналистам.

"Конечно, нам хочется, чтобы все было хорошо и бокс в любом виде остался в олимпийской семье, как один из самых древних, первых олимпийских видов спорта", - выразил надежду он.

Григорий Дрозд считает, что IBA просчитала все возможные варианты развития бокса.

"Я думаю, что IBA во главе с Умаром Кремлевым рассматривает все варианты. Я уверен, что это выверенное, обдуманное решение международной боксерской семьи и мы точно должны быть на Олимпиаде. Конечно, мы ждем и реакцию Международного олимпийского комитета. Тем не менее, я считаю, что это Россия всегда должна быть на ведущих позициях в спорте и в боксе, в частности", - сказал он.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену запрета на допуск боксеров России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Спортсмены смогут выступать со своими гимном и флагом.

Владимир Нардин