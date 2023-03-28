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Испанец Клотет возглавил футбольный клуб "Торпедо"

Испанец Клотет возглавил футбольный клуб "Торпедо"
Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Испанский специалист Жозеп Клотет занял пост главного тренера "Торпедо", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

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"Жозеп, добро пожаловать в "Торпедо"!" - говорится в сообщении.

О том, на какой срок подписан контракт с 45-летним Клотетом, не сообщается.

В последние годы Клотет работал главным тренером итальянских клубов "Брешиа", СПАЛ, возглавлял английский "Бирмингем", норвежский "Викинг", шведский "Хальмстад", работал ассистентом наставника в испанских и английских клубах.

Предшественником испанца на посту главного тренера "Торпедо" был Андрей Талалаев.

В чемпионате России "Торпедо" занимает последнее, 16-е место, набрав в 20 турах 10 очков.

футбол Торпедо
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