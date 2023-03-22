Талалаев покинул пост главного тренера "Торпедо"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Торпедо" и главный тренер команды Андрей Талалаев расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время", - цитирует пресс-служба клуба президента "Торпедо" Ярослава Савина.

Главным тренером "Торпедо" 50-летний Талалаев стал 13 октября 2022 года.

Талалаев ранее тренировал грозненский "Ахмат", а также "Крылья Советов", "Ростов", "Химки", "Тамбов", "Волгу", а также армянский "Пюник" и другие. Талалаев выступал за "Торпедо" с 1992 по 1995 год в качестве игрока.

В настоящее время "Торпедо" является аутсайдером чемпионата России.

В настоящий момент "Торпедо" является аутсайдером чемпионата России по футболу.