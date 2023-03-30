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Дюков призвал перестать рефлексировать по Fan-ID и начать ходить на стадионы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассчитывает, что протест фанатов против Карты болельщика в ближайшее время пойдет на спад и они вернутся на трибуны.

"Принят федеральный закон, он вступил в силу. Его инициировало правительство, он принят Госдумой. Если вносить изменения в закон – это к правительству и Госдуме, субъекты футбола, коим является РФС, не могут на это повлиять. РФС и клубы можем со своей стороны предлагать решения, которые упростили бы и сделали ее более понятной эту систему, что мы и РПЛ делаем", - сказал Дюков.

"Причин для бойкота несколько. Это нововведение - такова природа человека, которая с сопротивлением воспринимает новшества. Эта система идентификации болельщиков меняет привычные алгоритмы похода на матч, нужно время, чтобы принять, привыкнуть и начать следовать этим нововведениям. Много болельщиков получили Карту – около 600 тысяч. Для какой-то группы болельщиков необходимо побольше времени, чтобы получить Карту и начать посещать стадионы", - добавил он.

"Пора закончить рефлексировать по этому поводу и пойти оформить карту и начать ходить на стадионы. Случаев отказа в выдаче Карты, насколько я знаю, можно пересчитать на пальцах одной руки. Их немного и они обоснованы, так как есть запрет суда на посещения матчей", - подчеркнул Дюков.

Карту болельщика, или Fan ID, летом 2022 года начали оформлять для посещения матчей Российской премьер-лиги. В 2023 году система стала применяться на всех стадионах РПЛ. При этом активные фанаты клубов выступают против Fan ID, в связи с чем отказываются посещать матчи.

После отказа многих болельщиков ходить на матчи стали звучать призывы к пересмотру или даже к отмене системы Fan ID.

Александр Дюков РФС футбол
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