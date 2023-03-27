Путин поручил упростить использование системы Fan ID

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив к 1 мая принять меры для упрощения использования гражданами систем идентификации футбольных болельщиков (Fan ID).

Соответствующее поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

В нем уточняется, что меры по упрощению использования Fan ID должны прежде всего распространяться на инвалидов, пенсионеров и детей.

Ранее о необходимости корректировки правил выдачи Fan ID выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Насчёт Fan ID - не считаю себя специалистом в этом вопросе. Знаете, надо смотреть за тем, как этот инструмент работает, но вообще вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идёт об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы. Недавно читал о том, что на футбольный матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребёнка не было Fan ID. Ну слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда", - сказал Медведев.

Карту болельщика, или Fan ID, летом 2022 года начали оформлять для посещения матчей Российской премьер-лиги. В 2023 году система стала применяться на всех стадионах РПЛ. При этом активные фанаты клубов выступают против Fan ID, в связи с чем отказываются посещать матчи.

После отказа многих болельщиков ходить на матчи стали звучать призывы к пересмотру или даже к отмене системы Fan ID. Так еще в конце 2022 года президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов заявлял, что введение карты болельщика создало проблемы для болельщиков и для клубов. "Мы потеряли многих болельщиков", - констатировал он.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов заявлял, что система Fan ID себя не оправдала. "Кто это вводил, добились противоположного эффекта. Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет", - говорил он в комментарии "РБ Спорт".