"Ростов" вдесятером обыграл "Торпедо" в матче РПЛ
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" одержали победу над московским "Торпедо" в 21-м туре Мир - Российской премьер-лиги.
Игра в Ростове завершилась с результатом 2:1. Победу хозяевам принесли голы Андрея Ланговича (45-я минута) и Евгения Чернова (53). "Торпедо" ответило голом Давида Караева (59).
На 42-й минуте игрок "Ростова" Данил Глебов получил красную карточку.
"Торпедо" проводило первый матч под руководством нового главного тренера Жозепа Клотета.
"Ростов" идёт на второй позиции в РПЛ, у команды 44 очка. "Торпедо" замыкает таблицу на 16-й позиции (10 очков).
В 22-м туре "Ростов" сыграет с "Оренбургом", матч пройдет 10 апреля. "Торпедо" 8 апреля встретится с воронежским "Факелом".