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"Динамо" выбыло из Кубка России по футболу, проиграв клубу Первой лиги

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" уступили соперникам из тольяттинского "Акрона" в первом этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.

Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 0:0.

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В серии пенальти точнее оказались игроки "Акрона", решающий 11-метровый удар реализовал Алекс Мацукатов.

"Акрон" сыграет во втором этапе полуфинала Пути регионов, где его соперником станет одна из команд, проигравших в полуфинале Пути РПЛ. "Динамо" закончило выступление в текущем розыгрыше Кубка.

"Акрон" - последняя команда в Кубке, которая представляет Футбольную национальную лигу, второй по силе дивизион в России.

Действующим обладателем Кубка России является московский "Спартак".

футбол Акрон Динамо
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