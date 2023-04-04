"Урал" обыграл "Спартак" и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли соперников из московского "Спартака" во втором матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1. В составе "Урала" отличились Ибраима Сиссе (32-я минута) и Фаниль Сунгатулин (72). "Спартак" ответил голом Бальде Кейта (49).

Первый матч команд завершился вничью - 1:1. "Урал" выиграл полуфинал по сумме двух матчей с общим счетом 3:2.

"Урал" вышел в финал Пути РПЛ. "Спартак" также не потерял шансы на победу в Кубке - он продолжит выступление в Пути регионов, где сыграет с одним из победителей первого этапа полуфиналов.

"Спартак" является действующим обладателем Кубка России.