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СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в полуфинальной серии КХЛ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты СКА (Санкт-Петербург) обыграли соперников из московского ЦСКА во втором матче серии 1/2 финала Континентальной хоккейной лиги.

СпортПолуфиналы Кубка Гагарина. РаскладПолуфиналы Кубка Гагарина. РаскладЧитать подробнее

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Победу хозяевам принесли голы Валентина Зыкова (34-я минута) и Михаила Воробьева (49). В составе ЦСКА шайбу забросил Андрей Светлаков (17).

Счет в серии до четырех побед - 1-1.

Третий матч серии пройдет в Москве 6 апреля.

ЦСКА - действующий обладатель Кубка Гагарина.

СКА КХЛ ЦСКА
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