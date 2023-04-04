СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в полуфинальной серии КХЛ
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты СКА (Санкт-Петербург) обыграли соперников из московского ЦСКА во втором матче серии 1/2 финала Континентальной хоккейной лиги.
Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Победу хозяевам принесли голы Валентина Зыкова (34-я минута) и Михаила Воробьева (49). В составе ЦСКА шайбу забросил Андрей Светлаков (17).
Счет в серии до четырех побед - 1-1.
Третий матч серии пройдет в Москве 6 апреля.
ЦСКА - действующий обладатель Кубка Гагарина.