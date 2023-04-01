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Полуфиналы Кубка Гагарина. Расклад

Полуфиналы Кубка Гагарина. Расклад
Вратарь Адам Рейдеборн (ЦСКА). Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В субботу стартует полуфинальная стадия розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Это же – и финал в Западной и Восточной конференциях. "Интерфакс" предлагает вам расклад в парах перед началом серий до четырех побед.

"Ак Барс" (Казань) – "Авангард" (Омск), Восточная конференция

Играют 1 и 3 апреля в Казани, 5 и 7 апреля – в Омске. Далее по необходимости команды будут играть 9 апреля (Казань), 11 апреля (Омск), 13 апреля (Казань).

В регулярном чемпионате-2022/23 команды встречались шесть раз, счет по победам – 4-2 в пользу "Ак Барса".

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занял первое место, "Авангард" - третье. В плей-офф "Ак Барс" выиграл серии у нижнекамского "Нефтехимика" (4-2) и владивостокского "Адмирала" (4-2); "Авангард" - у новосибирской "Сибири" (4-1) и магнитогорского "Металлурга" (4-0).

По котировкам букмекеров, фаворитом в серии считается "Ак Барс".

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва), Западная конференция

Играют 2 и 4 апреля в Санкт-Петербурге, 6 и 8 апреля – в Москве. Далее по необходимости команды будут играть 10 апреля (Санкт-Петербург), 12 апреля (Москва), 14 апреля (Санкт-Петербург).

В регулярном чемпионате команды встречались шесть раз, счет по победам – 3-3.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занял первое место (и выиграл регулярный чемпионат в целом), ЦСКА – второе. В плей-офф СКА выиграл серии у минского "Динамо" (4-2) и нижегородского "Торпедо" (4-0), ЦСКА – у череповецкой "Северстали" (4-3) и ярославского "Локомотива" (4-3).

По котировкам букмекеров, фаворитом в серии считается СКА.

Чаще всех Кубок Гагарина выигрывал "Ак Барс" - три раза. По два раза обладателями трофея становились ЦСКА (действующий победитель розыгрыша), "Металлург", СКА, московское "Динамо", по разу – "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев".

Авангард Ак Барс хоккей ЦСКА ХК СКА
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