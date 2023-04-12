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Рахимов стал новым главным тренером "Рубина"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Рашид Рахимов назначен на должность главного тренера футбольного клуба "Рубин", сообщила в среду пресс-служба казанской команды.

Рахимов сменил Юрия Уткульбаева, возглавлявшего казанский клуб после ухода Леонида Слуцкого 15 ноября 2022 года. В восьми матчах первенства первой лиги "Рубин" под руководством Уткульбаева одержал четыре победы и четырежды сыграл вничью.

В качестве игрока Рахимов выступал за "Памир" (Душанбе), московские "Спартак" и "Локомотив", а также испанский "Вальядолид", австрийские "Аустрию", "Адмиру Ваккер" и "Рид", а также сборные Таджикистана и России.

В составе "Спартака" Рахимов становился обладателем Кубка СССР, двукратный чемпион России.

В 2002 году дебютировал он в качестве тренера. Был главным тренером клубов "Адмира Ваккер" (Австрия), "Амкар" (Пермь), "Локомотив" (Москва), "Ахмат" (Грозный), "Уфа".

После 26 туров "Рубин" идет на втором месте с 47 очками.

Юрий Уткульбаев Рубин Леонид Слуцкий Рашид Рахимов
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